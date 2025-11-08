Catania, investe due bambini in bici e scappa, denunciato 61enne

Redazione 08 novembre 2025 a

a

a

I Carabinieri della Stazione di Adrano (Catania) hanno denunciato un 61enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali a seguito di sinistro stradale, dopo che quest'ultimo, lo scorso 26 settembre, alla guida di un'utilitaria, aveva investito due minorenni in bicicletta, per poi scappare. I due giovanissimi sono stati soccorsi dai genitori giunti sul luogo dell'impatto, in via La Piana all'incrocio con via Nazza, dove poco prima il conducente si era fermato qualche istante per poi dileguarsi. Entrambi i bambini, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, sono stati successivamente dimessi con prognosi, entrambi, di oltre 20 giorni per le lesioni riportate.