Shock a Ceriano: tagliate le gomme dell'auto all'ex sindaco della Lega

Foto: Facebook

Pina Sereni 07 novembre 2025 a

a

a

Tagliate le gomme dell'automobile ex sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. All'esponente della Lega è giunta la solidarietà del partito e delle istituzioni. "Da mesi è bersaglio di minacce anonime, anche per lettera e ieri sera sono state tagliate con una lama tutti e quattro gli pneumatici dell'auto - scrive il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, Massimiliano Romeo. "Non si tratta di una bravata ma di una minaccia grave e inquietante, che deve preoccuparci, tutti, nessuno escluso. Siamo tutti con Dante Cattaneo", sottolinea Romeo.

"Ricevo minacce da quindici anni ma non mi sono mai lasciato intimidire - spiega l'ex sindaco su Facebook - È successo ancora. Lunedì pomeriggio esco dal lavoro e mi ritrovo le due gomme posteriori tagliate da una lama. Provvedo con l'ennesima denuncia ai carabinieri e ordino due pneumatici nuovi che sarebbero dovuti arrivare stamani. Oggi mi ritrovo con le rimanenti due ruote anteriori tagliate di netto da un coltello. Procedo con una ulteriore denuncia". "Ricordo quel 12 giugno 2009 come fosse ieri. Primo giocatore sindaco e prima telefonata di minacce. Da allora intimidazioni di vario genere e lettere anonime", conclude Cattaneo.