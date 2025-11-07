Mattarella alla Conferenza nazionale sulle dipendenze: "Tragedia che richiede impegno corale"

Foto: La Presse

'Esprimo apprezzamento per la convocazione della Conferenza e per le modalità del suo svolgimento: la curata e lunga preparazione ha consentito di raccogliere esperienze, riflessioni, opinioni, proposte da riversare poi nei lavori di questi due giorni. Ha anche reso possibile l'importante, significativa ampiezza dei fronti inclusi nella strategia di contrasto alle dipendenze e di recupero di chi ne cade vittima' ha detto il Presidente della Repubblica. 'La tragedia delle dipendenze, come l'ha chiamata l'onorevole Mantovano pocanzi, la tragedia delle vite distrutte dalla droga e dalla perversa presenza e opera della criminalità organizzata- ha sottolineato Mattarella- richiede un impegno consapevole, articolato costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche un impegno corale: vorrei accostare lo slogan di questa conferenza, 'Insieme si può', con le parole che ha usato la presidente del Consiglio, nessuno si troverà solo su questo fronte. È un impegno di grande importanza, perché è un fronte di libertà, come ha ricordato nel suo videomessaggio Papa Leone XIV, affinché i giovani siano liberi, protagonisti e responsabili, protagonisti della loro vita e del loro futuro'. 'Per tutte queste ragioni- ha chiosato il Capo dello Stato- vorrei concludere ringraziando quanti si impegnano con passione nell'azione di contrasto alla dipendenza e nell'opera così preziosa di recupero delle vittime'.