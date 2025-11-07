Lo shutdown Usa lascia senza stipendio gli italiani che lavorano nelle basi militari americane

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 novembre 2025 a

a

a

Bloccati gli stipendi dei dipendenti italiani che lavorano nelle basi militari americane presenti nel nostro Paese. Lo shutdown da parte del governo degli Stati Uniti, a seguito della mancata appella legge di bilancio, ha lasciato senza stipendio 1.500 persone. Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione del personale civile non statunitense. Lo stallo - spiegano i sindacati - coinvolge lavoratrici e lavoratori delle basi di Vicenza, Aviano e Livorno". Le due organizzazioni sindacali hanno anche chiesto un intervento urgente delle istituzioni italiane, con una missiva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri degli Esteri, della Difesa e del Lavoro, nonché all’ambasciatore Usa in Italia, affinché venga garantita la tutela dei lavoratori italiani.

"Il ritardo nel pagamento degli stipendi rappresenta - secondo Fisascat Cisl e Uiltucs - una violazione del Trattato bilaterale Sofa del 1951, che stabilisce come 'le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori e le condizioni per la protezione dei lavoratori, sono regolate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente', e quindi dalla normativa italiana. In particolare dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti delle basi americane, che prevede il versamento delle retribuzioni entro l’ultimo giorno lavorativo del mese". Fisascat Cisl e Uiltucs sottolineano che "la decisione delle autorità militari statunitensi in Italia è illegittima, poiché estende impropriamente ai lavoratori italiani norme interne statunitensi che non trovano applicazione nel nostro ordinamento".

La situazione, denunciano i sindacati, "sta generando forte disagio e preoccupazione tra il personale, costretto a lavorare senza percepire lo stipendio e senza una data certa di pagamento, con pesanti ripercussioni sulla vita familiare". Le organizzazioni sindacali si riservano inoltre di intraprendere iniziative di mobilitazione qualora non si giunga in tempi brevi a una soluzione positiva della vertenza.