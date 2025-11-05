Trova un ladro in casa e spara. La premier Meloni: "La difesa è sempre legittima"

Foto: Lapresse

Pina Sereni 05 novembre 2025

"La difesa è sempre legittima". La premier Giorgia Meloni commenta così sui social network il caso del 68enne di Grignano Polesine, frazione di Rovigo, che durante una rapina in casa ha sparato a un ladro ferendolo e mettendolo in fuga. Il fucile era regolarmente detenuto e in base alla nuova legge sulla legittima difesa, l'anziano non risulta indagato. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per la tentata rapina, avvenuta ieri verso le 18.30.

Il pensionato si è ritrovato si è ritrovato in casa una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L'uomo era in salotto e sentendo dei rumori provenire da un'altra stanza ha imbracciato il fucile ed è andato a vedere cosa stesse accadendo. Di fronte all'incursione dei malviventi, ha sparato una serie di colpi per metterli in fuga colpendone uno soltanto di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. La Squadra mobile, incaricata delle indagini, sta setacciando l'intera zona a caccia dei rapinatori. La precisazione dei magistrati escluderebbe quindi indagini a carico dell'anziano per eccesso di legittima difesa, avendo all'interno della propria abitazione e non all'esterno mentre i rapinatori erano già in fuga.