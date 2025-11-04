Imprenditore ucciso nel Torinese: confessa fidanzato della ex

Foto: La Presse

Pina Sereni 04 novembre 2025

Svolta nell'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate la notte dello scorso 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. I carabinieri hanno fermato il fidanzato dell'ex compagna di Veronese, che interrogato in Procura ha confessato il delitto. Da quanto si apprende, alla base dell'omicidio ci sarebbero i dissidi tra la vittima e la donna sull'affidamento dei figli della coppia. Il fermo è stato effettuato grazie all'analisi delle celle dello smartphone dell'aggressore, localizzate nella zona in cui è avvenuto il delitto.