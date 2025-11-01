Napoli, travolgono con il suv una volante e poi scappano: morto un poliziotto

Foto: Ansa

Il cordoglio del ministro Piantedosi e del capo della polizia Pisani

Gianni Di Capua 01 novembre 2025 a

Tragico incidente nel Napoletano. Un suv si è scontrato con una volante, e un poliziotto è morto. Accade a Torre del Greco in Viale Europa questa notte intorno alle quattro. L'auto ha invaso la carreggiata opposta a quella in viale Europa in cui la pattuglia stava transitando, finendo contro la vettura della polizia. L'urto è stato violento e il capo pattuglia che era alla guida, l'assistente Capo Aniello Scarpati, 47 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha fatto un volo di 10 metri, morendo sul colpo. Lascia moglie e tre figli. Il suo collega, ferito gravemente, è stato poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, e dichiarato fuori pericolo di vita.

Gli occupanti del suv nel frattempo erano fuggiti a piedi. Quattro di loro, tra cui minorenni, sono stati rintracciati e la loro posizione e al vaglio dell'autorità giudiziaria. Si cerca ancora il guidatore del suv, che è stato identificato. Nessuno, tra passeggeri e conducente, ha prestato soccorso ai poliziotti. A bordo ci sarebbero stati sei ragazzi.

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha espresso cordoglio e vicinanza per la morte di un servitore dello Stato: "Ho appreso la notizia dell'incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All'agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione", le parole del Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

''La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all'intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell'ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano'', dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Il Capo della polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani esprime il più profondo cordoglio alla famiglia dell'agente deceduto: "La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l'affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato". Il Prefetto Vittorio Pisani - si legge in una nota - segue con apprensione le condizioni di salute dell'altro poliziotto rimasto ferito.