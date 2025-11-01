Modena, il killer della "strage dei fornai" in fuga dalla casa lavoro: caccia all'uomo

Foto: Ansa/Ansa

Luigi Frasca 01 novembre 2025 a

a

a

Caccia all'uomo in Emilia. Elia Del Grande si è allontanato dalla casa-lavoro di Castel Franco Emilia (Modena), facendo perdere le proprie tracce. Lo riporta Qn - il Resto del Carlino. Oggi 49enne, l'uomo venne condannato prima all'ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni, per aver ucciso padre, madre e fratello nella ''strage dei fornai'' del 7 gennaio 1998 a Cadrezzate (Varese), quando aveva 22 anni. Del Grande è uscito dal carcere dopo averne scontati 25. Era stato collocato nella casa-lavoro in provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere per sei mesi fino a nuova valutazione, perché ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza. Le ricerche dell'uomo si concentreranno probabilmente in Sardegna e nel Varesotto.

Quando aveva 22 anni uccise a fucilate padre, madre, e fratello, noti in zona per la loro attività di panificatori. Dopo una giovinezza burrascosa, caratterizzata da consumo di droga e reati tra cui l'aggressione a coltellate a un tassista, i familiari lo avevano mandato a Santo Domingo dove la famiglia aveva diverse proprietà immobiliari. Tornò in Italia con l'intenzione di intrecciare una relazione stabile con una ragazza dominicana. I suoi genitori si opposero e il giovane insieme a un complice sterminò tutta la famiglia.