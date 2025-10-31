Frosinone, bidello aggredito da studenti incappucciati. Valditara: fare piena luce

31 ottobre 2025 a

a

a

Aggressione a un collaboratore scolastico a Frosinone. Quattro persone incappucciate, di giovane età, hanno aggredito e picchiato un bidello all'Istituto scolastico Angeloni nel comune di Frosinone. L'uomo, sulla sessantina, al quale sarebbe stata lanciata anche dell'urina, è stato trasportato in ospedale e le lezioni sono state sospese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La scuola è stata evacuata. La procura della Repubblica del capoluogo ciociaro ha aperto un fascicolo.Sempre a Frosinone, in un'altra scuola all'istituto magistrale Maccari, tre o quattro giovani incappucciati hanno prima ribaltato banchi e sedie e poi hanno fatto esplodere dei petardi. Una professoressa sarebbe stata strattonata. Il gruppo è poi fuggito.

"Esprimo la mia solidarietà alla comunita' scolastica di Frosinone, oggi colpita da gravi episodi di violenza, e un augurio di pronta guarigione al collaboratore scolastico rimasto ferito", ha diichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio segue sin dal primo momento, con la massima attenzione, gli sviluppi della vicenda - continua il ministro - Un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine per il tempestivo intervento. Mi auguro che si faccia al più presto piena luce su quanto accaduto".