Archiviate le accuse di violenza per la Russa jr e amico

La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l'archiviazione dalle accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella vicenda del presunto stupro del 18-19 maggio 2023 denunciato da una 22enne. Accolta la richiesta di archiviazione della pm Rosaria Stagnaro con l'aggiunta Letizia Mannella e il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che hanno coordinato quasi 2 anni di indagini della squadra mobile.

Archiviate le accuse di aver abusato della giovane in "condizioni di inferiorità fisica e psichica" anche per l'amico dj del terzogenito di La Russa, Tommaso Gilardoni, che era indagato con lui in concorso. Il provvedimento di 15 pagine della gip è stato notificato ai legali di Leonardo Apache, avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, del 26enne di Como, Alessio Lanzi e dalla ragazza, avvocato Stefano Benvenuto. I due restano imputati di revenge porn dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura per aver fatto circolare video a contenuto sessuale della nottata trascorsa nella casa della seconda carica dello Stato dopo la serata all'Apophis Club di via Merlo a Milano dove La Russa junior, all'epoca 21enne, aveva incontrato la ex compagna di liceo, più grande di lui.