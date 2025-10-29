Torino, tensione tra centrosinistra e M5S: sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Foto: Ansa

E’ tensione dentro la maggioranza in Comune. La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese divide il centrosinistra a Palazzo Civico e agita la coalizione che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo. A promuovere l’iniziativa, che rischia di “stanare” i malpancisti dem è stata la consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga. Nel Partito Democratico le reazioni sono contrastanti: alcuni consiglieri hanno espresso sostegno, uno annuncia l’astensione e altri sono incerti sul da farsi. Nei prossimi giorni al momento del voto non saranno presenti in aula Demos, +Europa e Moderati, tutte componenti della maggioranza.

La proposta rischia di non passare alla prova del voto. Le polemiche di Chiara Appendino indirizzate pur senza esplicitarlo a Lo Russo, sulla necessità di non rendere i pentastellati subalterni al Pd già sono una mina nel laboratorio del campo largo. Ma ora i rapporti tra Pd e M5S a Torino, città “distintasi” nelle ultime settimane per manifestazioni pro Pal spesso sfociate nella violenza, rischiano di essere ancora più tesi a causa di quei riformisti che non si riconoscono nella figura oltranzista di Francesca Albanese.