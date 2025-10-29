L'ambasciatore Onu contro Albanese: "Strega che usa il genocidio come arma"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 29 ottobre 2025

L’ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha attaccato la relatrice speciale Onu sulle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, definendola una “strega”, dopo che lei ha presentato all’Assemblea generale Onu un nuovo report su Gaza e Cisgiordania collegandosi in video dal Sudafrica, a causa delle sanzioni che gli Stati Uniti le hanno imposto. Danon ha definito il report di Albanese “vergognos” e “unilaterale”. Albanese “ha preso la parola 'genocidio', nata dalle ceneri dell’Olocausto, e l’ha trasformata in un’arma, non per difendere le vittime della storia, ma per attaccarle”, ha dichiarato l’ambasciatore israeliano.

I rappresentanti di molti Paesi hanno condannato le sue dichiarazioni. Avvocato per i diritti umani, Albanese è una “relatrice speciale”, ovvero un'esperta esterna incaricata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di valutare la situazione dei diritti umani in un determinato luogo o ambito tematico. Israele contesta da tempo il Consiglio per i diritti umani e i suoi relatori, accusandoli di essere di parte.