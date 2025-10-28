Inter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò

Foto: Lapresse

Pina Sereni 28 ottobre 2025 a

Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo dell’Inter. Il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez ha investito con la propria auto un uomo di 81 anni che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica. L’impatto è stato violentissimo: nonostante l’intervento immediato dei soccorsi – sul posto sono giunti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri – per l’anziano non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione riportata da la Repubblica, l’uomo potrebbe aver accusato un malore mentre percorreva la pista ciclabile, finendo per invadere la carreggiata proprio mentre transitava l’auto guidata da Martinez. L’81enne avrebbe lasciato la pista per attraversare la corsia di marcia in direzione opposta. Il portiere spagnolo si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi e ha collaborato con le autorità nella ricostruzione della dinamica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente nerazzurro. L’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, prevista per le 14:00 alla vigilia della sfida tra nerazzurri e Fiorentina.