Quelli che il sionismo è municipale: dopo Milano oggi si replica a Torino. Pro Pal con “rabbia” davanti al Comune

Nei giorni scorsi a Milano, davanti a Palazzo Marino, il presidio pro Pal contro il gemellaggio meneghino con Tel Aviv. Oggi a Torino, alle 15, Potere al Popolo e simpatizzanti filo palestinesi vogliono fare il bis e promuovono un sit in nella ribattezzata piazza Gaza (ovvero Piazza Palazzo di Città). Lo slogan: “Rompiamo la complicità del Comune di Torino con il genocidio”. Di fronte al municipio i pro Gaza si danno appuntamento per protestare perché “Il governo italiano continua a mantenere rapporti politici, economici e militari con Israele, mentre neanche a Torino vengono rescissi gli accordi economici con aziende israeliane e si prosegue con legami profondi con l’industria bellica: da Leonardo alla “Cittadella dell’Aerospazio”.

Così il comunicato di Potere al Popolo che prosegue: “Non possiamo normalizzare ciò che sta accadendo né lasciare che chi governa qui faccia finta di niente. Serve tenere alta l’attenzione, denunciare, organizzarsi, mobilitarsi. La lotta per fermare il genocidio passa anche da casa nostra: nelle nostre città, nelle giunte, nei consigli comunali, nei luoghi dove si alimentano accordi e profitti sulla pelle di un popolo massacrato. Portiamo la rabbia, la solidarietà e la determinazione.Palestina libera ovunque”. La speranza è che la rabbia auspicata nel comunicato non sfoci nei disordini già verificatisi a Milano e venerdì scorso a Torino.