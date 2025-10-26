Auto giù da ponte in Gallura, muore 25enne. Tra i soccorritori il padre

Foto: Ansa

Pina Sereni 26 ottobre 2025 a

La scena raccapricciante seguita ai soccorsi ritrae una Bmw bianca che poggia con il tettino completamente schiacciato sulle rocce a bordo fiume. È caduta nella notte da un'altezza di circa 20 metri, per uno dei giovani che viaggiava nel sedile passeggeri non c'è stato niente da fare. È il tragico bilancio di un incidente nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura: una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è volata giù da un ponte.

Omar Masia, 25 anni, è morto. Fra i soccorritori c'era suo padre, vigile del fuoco in servizio in quelle ore. L'incidente stradale è avvenuto attorno all'una di notte, lungo la strada Baldu-L'Agnata. La vittima era il figlio di Massimiliano, uno dei vigili del fuoco in servizio nel distaccamento locale, lo stesso che, senza sapere che si trattasse del figlio, è intervenuto per prestare i primi soccorsi: è stato lui stesso a scoprire che la vittima era suo figlio Omar. A quanto pare, in quella tratta di strada, sterrata e immersa nei boschi della Gallura ai piedi del monte Limbara, non arriva il segnale telefonico. Due dei ragazzi che viaggiavano sulla Bmw, rimasti miracolosamente quasi illesi, hanno cercato aiuto in una casa nelle vicinanze. A prestare i primi soccorsi ai ragazzi ci avrebbe pensato una donna che abita vicino al ponte dal quale è precipitata l'auto, prima di chiamare i carabinieri e i vigili del fuoco per i quali prestava servizio il padre della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo che ha perso la vita viaggiava a bordo dell'auto insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa di laurea in una casa privata. Per cause ancora in corso di accertamento, forse legate alla velocità, l'auto ha sbandato, è uscita di strada aprendosi un varco sul parapetto in ferro del ponte, ed è precipitata giù da un'altezza di circa venti metri. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri. Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti e dopo aver chiesto aiuto sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.