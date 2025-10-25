Napoli, trascinano il cane con l'ebike per chilometri. Biancofiore: "Ripugnante"

25 ottobre 2025 a

Sono state denunciate due persone per maltrattamento di animali a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un cittadino che, verso le 21, ha notato un uomo in sella a un'e-bike che trascinava un cane portandolo al guinzaglio con catena a strozzo. L'uomo, un 39enne già noto alle forze dell'ordine, è stato intimato a fermarsi dal passante. Così, una volta fermato, il 39enne ha cercato di sollevare il cane, un pastore tedesco di 5 anni dal nome Bella, che era completamente esausta, con zampe insanguinate e abrasioni evidenti sui polpastrelli. I militari, giunti sul posto, hanno ricostruito la scena, scoprendo che il cane era stato trascinato per quasi 6km dal 39enne che si era, presumibilmente, offerto come dog sitter. I carabinieri hanno contattato il proprietario del cane, un 54enne di Volla, anche lui denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura di Bella i medici dell'Asl veterinaria Napoli 3 sud che hanno preso in custodia l'animale attualmente ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.

"Ripugnante e aberrante quanto accaduto in provincia di Napoli. Leggere di un cane, con una catena al collo a strozzo e trascinato esanime da un paese all’altro per chilometri, da chi dovrebbe prendersene cura, un dog sitter, lascia pietrificati". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, UDC, MAIE. "Una violenza ancor più inaccettabile per la responsabilità del padrone, che non si è minimamente preoccupato di verificare che il suo animale fosse realmente accudito e rispettato. La denuncia, per entrambi, è il minimo sindacale e aver inasprito le pene con una legge ad hoc da qualche speranza e questa gente deve finire in galera - continua la nota - In un momento in cui anche paesi stranieri, come la Spagna, la Slovacchia, guardano con interesse al nostro provvedimento di umanità e buon senso, tutto questo fa venire i brividi. Significa che c'è ancora tanto da fare, a partire da una puntuale regolamentazione anche della professione di dog-sitter, coinvolgendo Enci. Troppi i casi di dog sitter ormai che uccidono o maltrattano animali che gli vengono affidati. In una storia tristissima, però, c'è anche spazio per la speranza. Un sentito grazie al cittadino che ha denunciato la vicenda ai carabinieri. Così come al sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, che ha adottato temporaneamente Bella per farla tornare a vivere, in attesa di una nuova famiglia che la accolga".