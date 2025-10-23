Foto: Adnkronos

Le fettuccine di Alfredo sbarcano sul New York Times. Il giornale statunitense posta alcune foto di uno dei piatti più importanti della tradizione capitolina. Evidenzia come questa ricetta sia sinonimo di romanità. Allo stesso modo ricorda come la genialità dello chef Alfredo Di Lelio, dal lontano 1900, conquista i palati di intere generazioni, non solo nella capitale e dintorni.

Viene raccontata, infatti, la storia di una pietanza che, da via della Scrofa è diventata una moda per i divi del pianeta, nonché viene illustrato come sia facile realizzarla da qualsiasi piano cottura. Basta avere, infatti, soltanto del burro, un po' di parmigiano e il formato di pasta all’uovo richiesto. Particolare attenzione viene data pure al ruolo del “mantecatore”, ovvero colui che, attraverso un movimento rotatorio dal basso verso l’alto, seguendo un ritmo ternario come fosse un Valzer, rende il mix unico. Tale gestualità crea un’emulsione setosa ed elegante che ricopre le fettuccine, tanto da farle fondere in bocca e regalare il piacere assoluto di un qualcosa di semplice che riporta all’infanzia, ma allo stesso tempo è confacente con il comfort food dei nostri giorni.

Un riferimento dalla testata statunitense pure a chi ha ereditato la tradizione di famiglia, ovvero Ines Di Lelio che, da uno dei suoi ristoranti, mostra un ritratto del nonno. "La pietanza, spiega, era nata con lo scopo di dare qualcosa di gustoso, ma allo stesso tempo nutriente, a una donna", ovvero la moglie dello storico titolare che, dopo un parto difficile, aveva bisogno di qualcosa di sano, leggero, ma allo stesso tempo realizzato con amore. Leiv motiv che, ancora, oggi anima i successori di una storia che adesso fa parlare, e non poco, come dimostra il New York Times, anche oltreoceano.