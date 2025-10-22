Milano, 62enne accoltellata al volto e alla gola è in pericolo di vita

Foto: La Presse

Pina Sereni 22 ottobre 2025 a

La donna di 55 anni accoltellata questa mattina a Milano è stata ricoverata all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La signora è attualmente in sala operatoria al Trauma center del nosocomio milanese e le sue condizioni sarebbero molto gravi. In seguito all'aggressione, ha riportato ferite all'addome, al collo e al torace. Intanto proseguono le ricerche per rintracciare l'accoltellatore.