Incontro Fieg-giornalai: "Rafforzare la rete di vendita per garantire l'accesso a una informazione di qualità"

Questa mattina si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti Snag-Confcommercio, Sinagi aff. Slc-Cgil, FE.na.gi.- Confesercenti, UilTuCS Giornalai, Cisl Giornalai con l'obiettivo di avviare il confronto della rete di vendita di quotidiani e riviste. Le parti si sono trovate d'accordo sull'importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilità e l'accesso ad una informazione di qualità, attendibile e verificata. Parimenti condivisi la necessità di operare congiuntamente per assicurare la capillarità della diffusione dell'informazione, promuovere la sostenibilità economica e finanziaria dei punti vendita della stampa, aumentare l'efficienza della distribuzione delle pubblicazioni.

Nelle prossime settimane le parti apriranno tavoli di confronto per individuare misure condivise che possano rafforzare la rete di vendita così da assicurare, tenuto conto anche delle nuove abitudini dei lettori, la disponibilità dei giornali ai cittadini e la sostenibilità economica agli edicolanti