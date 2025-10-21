Disordini a Eindhoven, arrestati 180 ultras del Napoli

Pina Sereni 21 ottobre 2025 a

Centottanta tifosi del Napoli sono stati arrestati oggi a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in vista della partita di Champions League contro la squadra locale del Psv. Secondo quanto riferiscono i media olandesi, i sostenitori partenopei sono stati fermati per "comportamenti potenzialmente pericolosi" e violazioni delle norme comunali sugli assembramenti. Gli arresti sono stati eseguiti a scopo preventivo, in assenza di scontri o disordini gravi.

La polizia ha spiegato che i tifosi, definiti come un "gruppo numeroso con una certa atmosfera", si sarebbero rifiutati di lasciare il centro citta' nonostante gli ordini delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno quindi fatto scattare gli arresti in base alla zona ad alto rischio istituita per la giornata, che consente perquisizioni e fermi preventivi. I tifosi sono stati trasportati in autobus alla centrale di polizia di Mathildelaan, dove verranno interrogati. Tra i fermati vi sarebbero anche persone prive di biglietto per la partita. Quattro tifosi del Psv sono stati arrestati in altre zone della citta' per disordini minori.