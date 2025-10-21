Condannati a 24 anni gli assassini del 14enne aggredito in un mercato a Istanbul

Foto: Ansa

Condannati a 24 anni di reclusione gli assassini del 14enne aggredito in un mercato a Istanbul. E' questa la sentenza emessa dal tribunale di Istanbul nei confronti di U.B e B.B., ovvero coloro che hanno ucciso Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Riconosciute, dunque, le richieste dell'accuse e per gli assassini, allora quindicenni, viene riconosciuta la massima pena consentita dalla legge turca. A influire verso tale sentenza soprattutto la violenza con cui è stato realizzato l'atto premeditato che, dopo due settimane di coma, ha portato alla dipartita del piccolo.

Soddisfazione da parte della famiglia, dunque, per quanto deciso dai giudici. Detto ciò, il padre Andrea, sentito dal Corriere della Sera, parla di vittoria amara: «Nulla - spiega - ci restituirà nostro figlio. Ma ora almeno possiamo dire che la verità è stata ascoltata» Allo stesso modo, però, chiede il superamento di una normativa ormai superata: «E quella nuova - spera - forse porterà il nome di mio figlio. Non possono esserci sconti di pena per chi uccide, nemmeno se si tratta di minorenni. Se un ragazzo tira fuori un coltello e uccide, non è una lite. È qualcosa che si è rotto molto prima: in famiglia, nella scuola, nella società. Ma soprattutto vogliamo che chi lo ha ucciso sappia che non potrà mai spegnere il nostro amore».