La Procura stringe il cerchio: tre i sospettati dell'omicidio dell'autista del bus dei tifosi

Tra le tredici persone portate in questura a Rieti dopo l'assalto all'autobus del Pistoia basket, dove è morto il secondo autista colpito da un mattone in pieno viso, tre sarebbero tra i sospettati quali autori del lancio del sasso che ha ucciso Raffaele Marianella. La procura della Repubblica di Rieti potrebbe emettere a breve un decreto di fermo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di omicidio volontario.

L'assalto è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo per Contigliano, dopo la partita di pallacanestro di Serie A2 tra Rsr Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, vinta dalla squadra Toscana. La Squadra Mobile di Rieti, subito giunta sul posto, ha interrogato diversi testimoni. Secondo indiscrezioni sembra il bus con a bordo i tifosi toscani sia stato seguito per chilometri prima di sferrare l'attacco. Intanto i magistrati hanno ordinato l'autopsia sul corpo di Marianella.



