Asiago, auto contro una fontana: nell'incidente morti tre ragazzi. Si salvano gli altri due a bordo

Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano, insieme ad altri due giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, intorno alle 3:30 del mattino. I tre ragazzi sono morti sul colpo. Un quarto occupante ha riportato gravi lesioni, tra cui fratture e contusioni multiple. Il quinto giovane a bordo è rimasto miracolosamente illeso. Il ferito grave, un ventunenne, è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso (ma non è in pericolo di vita=, l’illeso è stato invece trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I tre ragazzi morti nel terribile incidente stradale erano tutti giovanissimi: due di 20 anni e uno di 21.

"Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza dell'intera comunità veneta alle famiglie dei tre giovani che hanno perso la vita questa notte ad Asiago. Un dolore immenso, che colpisce tutti noi. Di fronte a tragedie come questa, che spezzano vite nel fiore degli anni, ogni parola appare inadeguata. Il mio pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito, a cui auguro con tutto il cuore di poter superare questo momento drammatico, e al giovane illeso, che dovrà affrontare un dolore che segnerà per sempre la sua vita”, quanto ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia commentando il tragico incidente. ”L'intera Regione del Veneto si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia, alle comunità coinvolte e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a questi ragazzi. Ci uniamo in un abbraccio collettivo, con rispetto e silenzio”, ha poi concluso.