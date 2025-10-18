Ragazzo ucciso a Perugia: accoltellato alla gola

Foto: Ansa

E' un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, il giovane morto nella notte nel parcheggio della facolta' di Matematica dell'Universita' di Perugia. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, e' stato raggiunto da una coltellata alla gola che non gli ha dato scampo. E' morto praticamente sul colpo, senza che il personale del 118 potesse far niente. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne sarebbe stato ferito al culmine di una lite tra due gruppi che si ipotizza sia scoppiata per motivi futili. Gli inquirenti escluderebbero questioni di droga.

L'episodio è ritenuto estraneo al mondo universitario. In base alle tracce ancora visibili sull'asfalto, il colpo sarebbe stato sferrato nella parte del parcheggio che confina con l'edificio che ospita un bar, che e' anche locale notturno, e la mensa universitaria. Da li', il ragazzo si sarebbe spostato per alcuni metri, forse tentando di allontanarsi per poi accasciarsi al suolo, a poca distanza dall'ingresso dell'edificio dove si trova il dipartimento di matematica. Sull'accaduto sta indagando la Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica. In questura vengono sentiti diversi testimoni. Al momento non risulterebbero provvedimenti.