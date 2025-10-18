Leone XIV ai bimbi rom: "Siamo tutti fratelli e sorelle, così il mondo potrà cambiare"

Foto: La Presse

Gianluigi Canali 18 ottobre 2025

Dopo un breve discorso a Rom e Sinti, Papa Prevost in Aula Paolo VI dialoga con bambini e ragazzi. Un bambino chiede al Papa come si fa ad accogliere chi è diverso. Leone ringrazia per la domanda e spiega: "In un certo senso penso che questa è la domanda per un adulto perché i bambini non sono preoccupati di chi è diverso. Vogliono giocare insieme, vogliono vivere in pace e questo è molto bello. Spesso siamo noi adulti che cominciamo a fare certe separazioni, certi giudizi''. Da qui il monito a ''cercare di lasciare da parte le distinzioni e rispettare ogni essere umano nato nell'immagine di Dio. Se uno è povero e uno è ricco e ha proprietà, siamo tutti fratelli e sorelle allora il mondo potrà cambiare''. Un bambino chiede a Leone come si possa crescere in un mondo senza guerra. ''Tutti vogliamo vivere in un mondo senza guerra e certamente - dice Leone - dobbiamo cercare di essere costruttori di ponti, convinti che la pace e' possibile. Anche noi dobbiamo trovare il modo di essere persone di pace. Io credo che sia possibile e spero che un giorno vedremo un mondo dove la pace regna e tutti possiamo vivere in pace''.