Codice della strada, confermato il trend positivo: 119 vittime in meno, calano incidenti e feriti

a sicurezza stradale in Italia segna un importante risultato a dieci mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice. I dati rilevati da Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, relativi al periodo 14 dicembre 2024 - 13 ottobre 2025, in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziano una significativa diminuzione degli incidenti e, soprattutto, delle vittime. L'impegno del Governo si traduce in 119 vite salvate.

L'analisi comparata dell'incidentalità mostra i seguenti risultati:

* ​Persone decedute: si contano 119 morti in meno, da 1.162 a 1.043 (-10,2%).

* ​Persone ferite: si rilevano 1.075 feriti in meno, da 36.411 a 35.336 (-3,0%).

* ​Incidenti mortali: sono calati di 84 unità, passando da 1.052 a 968 (-8,0%).

* ​Incidenti stradali complessivi: si registra una diminuzione di 966, da 61.225 a 60.259 (-1,6%).

* ​Incidenti con lesioni: ridotti di 652, da 24.870 a 24.218 (-2,6%).

Grande soddisfazione da parte del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Così una nota del Mit.