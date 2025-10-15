Scontri a Udine, due ProPal arrestati e undici poliziotti feriti

Foto: Ansa

Pina Sereni 15 ottobre 2025

Dopo gli scontri di ieri sera a Udine durante il corteo Pro-Pal sono state portate in questura 15 persone, tutti cittadini comunitari tra cui 9 uomini e 6 donne. Due sono stati arrestati e agli altri é stato consegnato il foglio di via dalla città Udine. Il primo uomo é stato ammanettato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, questa mattina è stato condotto in carcere; il secondo è stato assegnato ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.

La questura ha inoltre fatto sapere si sono registrati 11 feriti tra le forze dell'ordine: sei poliziotti sono stati accompagnati al pronto soccorso, dove due sono stati trattenuti in osservazione a causa delle numerose ferite riportate. Altri quattro poliziotti hanno fatto autonomamente accesso all'ospedale di Latisana, dove sono in corso accertamenti del personale sanitario. Infine, un carabiniere è stato medicato su strada per lievi escoriazioni.