Meteo, Giuliacci: "Il dado è tratto". Freddo e pioggia, tutte le date di ottobre

Foto: Unsplash

Pina Sereni 13 ottobre 2025 a

a

a

"Ormai il dado è tratto. Dovrete sorbirvi il freddo". Il colonnello Mario Giuliacci non ci gira intorno e nelle previsioni meteo di martedì 14 ottobre e le tendenze fino a 15 giorni annuncia "due eventi di rilievo": il ritorno del freddo al Centro-Nord e due fasi piovose di particolare interesse.

Calo termico al Centro-Nord - Dopo settimane di temperature miti, una massa d’aria fredda di origine nord-atlantica, spinta verso i Balcani da un vortice di bassa pressione centrato sulla Russia, investirà l’Italia. Il risultato sarà un netto calo termico, soprattutto al Centro-Nord e lungo le regioni adriatiche. Le temperature minime notturne scenderanno sotto i dieci gradi, segnando l’arrivo del primo vero freddo autunnale. «Non si potrà certo dire che sotto i dieci gradi non si avverta freddo», commenta Giuliacci con ironia. L’ondata di freddo, tuttavia, non durerà a lungo: nell’ultima decade di ottobre torneranno miti venti atlantici, riportando le temperature su valori più normali per la stagione.

Giuliacci non lascia speranze: "Ondata di freddo in arrivo". La data

Piogge al Sud e sulle Isole - Sul fronte delle precipitazioni, Giuliacci segnala due fasi piovose ben distinte. La prima interesserà soprattutto il Sud e le Isole: Martedì piogge sulle Isole Maggiori; mercoledì precipitazioni diffuse su Sud e Isole; giovedì piogge su Abruzzo, Molise e Sud; tra venerdì e domenica, maltempo su tutto il Centro-Sud, esclusa la Toscana. I fenomeni saranno più intensi su Salento, Calabria Ionica e versante orientale di Sicilia e Sardegna. Al contrario, il Nord e la Toscana resteranno asciutti, con possibili nebbie mattutine su Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Nuove perturbazioni a fine mese - La seconda fase piovosa è attesa tra il 22 e il 28 ottobre, quando un possente ciclone atlantico - attualmente localizzato a ovest dell’Inghilterra - farà irruzione nel Mediterraneo. I venti di Libeccio, tipici di questa configurazione, porteranno piogge abbondanti su regioni tirreniche, Levante Ligure e Sardegna, mentre i versanti adriatici resteranno in gran parte all’asciutto. In sintesi, l’autunno entra nel vivo: freddo al Centro-Nord, piogge al Sud, e una nuova fase di maltempo a fine mese. Insomma, l’autunno vero è finalmente arrivato.