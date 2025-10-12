Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni

Foto: Ansa

È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Si tratta di un marocchino di 29 anni, con precedenti di polizia, che ora deve rispondere di violenza sessuale.

I fatti - Agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, dopo una segnalazione alla Sala Operativa, sono arrivati in piazza Enrico De Nicola e sono stata avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il ventinovenne che si trovava accasciato a terra. L'uomo, infatti, era stato bloccato da alcuni passanti mentre cercava di darsi alla fuga, in attesa dell'arrivo dei poliziotti.

La ricostruzione - La violenza è avvenuta nei pressi di Porta Capuana. La vittima, 30enne, stava camminando quando è stata gettata a terra e violentata. Al momento dei soccorsi era priva di conoscenza. Il responsabile della violenza sarebbe un marocchino senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora.