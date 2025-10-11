Meteo, Giuliacci: "Ottobrata con i giorni contati". Quando arrivano freddo e pioggia

Foto: Unsplash

Pina Serena 11 ottobre 2025 a

"L’Ottobrata ha i giorni contati". Parole e musica del colonnello Mario Giuliacci nelle sue prevision meteo di sabato 11 ottobre e dei giorni a seguire. Il periodo si clima mite e soleggiato che sta caratterizzando questo frangente sembra ormai prossima alla fine: nei prossimi giorni il tempo cambierà sensibilmente, con l’arrivo di correnti fredde e piogge che interesseranno buona parte dell’Italia. Il volto noto del tempo in tv e sul web in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci ha presentato la tendenza per i prossimi 10-15 giorni.

Prima fase (11–14 ottobre) - Sull’Italia domina ancora una situazione gradevole grazie all’anticiclone delle Azzorre, che si è esteso verso il Regno Unito inviando verso la Penisola masse d’aria mite di origine atlantica. Le temperature restano nella norma, mentre una debole perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà qualche pioggia isolata soprattutto sulle isole maggiori.

Seconda fase (15–19 ottobre) - Da metà settimana è previsto un deciso cambio di scenario: correnti fredde nordatlantiche, sospinte da un ciclone centrato sulla Russia europea, raggiungeranno i Balcani e successivamente l’Italia. Ci sarà un calo termico generale di 4-6 gradi. Attesi rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e isole maggiori. Le temperature minime scenderanno sotto i 10 °C in gran parte del Paese, mentre le massime si fermeranno intorno ai 18 °C al Nord, 19-21 °C al Centro e 21-25 °C al Sud e sulle isole.

Terza fase (20–26 ottobre) - Verso la fine del mese tornerà un flusso più umido di origine atlantica, con una nuova fase piovosa che riporterà le temperature su valori nella norma. Le piogge saranno più frequenti al Nord-Est, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Calabria, mentre il Nord-Ovest, la Campania e la Sicilia vedranno precipitazioni più scarse. Le massime supereranno i 20 °C solo al Sud e sulle isole maggiori. In sintesi, l’Ottobrata si avvia alla conclusione: l’autunno vero sta per entrare in scena, con il ritorno di piogge diffuse e un clima decisamente più fresco.