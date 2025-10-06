Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025, menzione speciale a Rita Cavallaro

Foto: Facebook

Tommaso Manni 06 ottobre 2025

Il Sindacato Cronisti Romani, nei suoi 115 anni di storia ininterrotta, si è sempre impegnato a fianco dei giornalisti italiani nella difesa della libertà di informazione, fondamento essenziale della vita democratica. Il Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025 è dedicato a tutti i giornalisti che quest'anno hanno perso la vita nei diversi conflitti in corso mentre svolgevano il proprio lavoro. Un omaggio a chi, con coraggio, ha cercato di raccontare gli orrori delle guerre nella speranza di un mondo di pace.

Il Premio si colloca nella lunga tradizione dei riconoscimenti che il Sindacato ha voluto negli anni destinare ai colleghi, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni e della società, confermandosi punto di riferimento per chi racconta la città e le sue trasformazioni. Il Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025 è conferito a Francesco Cancellato, per la sua autorevolezza, il coraggio e la costante dedizione al giornalismo libero e indipendente. Il Premio alla carriera va a Mimmo Muolo, tra i più autorevoli vaticanisti italiani, che con competenza, sensibilità e passione ha accompagnato negli anni momenti significativi della vita della Chiesa e del mondo contemporaneo. I

l Premio Uffici Stampa è attribuito a Giovanni Grasso, direttore dell'Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, che ha mostrato nell'esercizio del suo incarico un forte senso delle istituzioni, unito ad amicizia e rispetto verso il mondo dell'informazione. Menzioni speciali sono state attribuite a Marino Bisso, Rita Cavallaro, Maria Corbi, Angelo Franceschi, Angelo Perfetti e Giampiero Valenza, per il contributo e la dedizione mostrati nella professione giornalistica. La cerimonia di consegna del Premio, con la conduzione dell'attrice e scrittrice Isabel Russinova, si terrà a Roma, nella sala Walter Tobagi presso la Federazione della Stampa Italiana (via delle Botteghe Oscure 54), alle ore 11.00. La giuria che ha assegnato i premi è stata presieduta da Roberto Mostarda e Rodolfo Martinelli Carraresi.