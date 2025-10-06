Luisa Asteggiano, italiana morta a Formentera. La pista è l'omicidio: fermato il compagno

Foto: Ansa

Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Il compagno della vittima, Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, è stato fermato con l’ipotesi di omicidio. Lo apprende l’Ansa da fonti ufficiali.

Cosa sappiamo

Secondo quanto riportano i media locali, l’allarme è scattato attorno alle ore 8 di domenica 5 ottobre. Quando i servizi sanitari d’emergenza sono giunti sul luogo della segnalazione, in un appartamento del complesso turistico Mirada 1, nell'Avenida Miramar di Es Pujols, la donna era già morta. Sul corpo senza vita della 45enne sono stati trovati segni compatibili con una violenta aggressione, avvenuta verosimilmente tra le 3 e le 7 del mattino. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. L’esame medico legale servirà a stabilire le cause e l’ora del decesso.

Il compagno fermato per omicidio

Il compagno della vittima, originario di Busto Arstizio e titolare di un’agenzia di viaggi sull’isola, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio. L'uomo sarebbe in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della prima sezione istruttoria del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo. Non ci sono indiscrezioni riguardo a un’eventuale confessione.

Le testimonianze

Alcuni conoscenti della coppia, hanno raccontato al quotidiano online noudiari.es, che i due avevano un rapporto “molto conflittuale”. Una persona ha definito “precarie” le condizioni di salute della 45enne. Sempre dal racconto dei vicini, è emerso che la donna, originaria di Bra (Cuneo) viveva a Formentera assieme al figlio minorenne, nato da una precedente relazione.

Il Consolato italiano segue il caso

Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona è in contatto con le autorità spagnole che stanno seguendo gli sviluppi della tragica vicenda. La famiglia della 45enne è stata informata dell'accaduto. Il Consolato Generale a Barcellona ha espresso vicinanza ai famigliari della vittima, mettendosi a disposizione per ogni possibile assistenza consolare.