Non c’è più pace per Vittorio Sgarbi da quando la figlia Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre perché convinta che non sia più in grado di seguire i propri interessi. Alba, la figlia più piccola del critico d’arte, è insorta contro questa decisione spendendosi in una accorata difesa del genitore. La giovane, che ha 26 anni, da Tirana ha parlato con il Corriere della Sera affermando che sulla questione che si è creata, la sorella Evelina stia “esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco”.

Alba, figlia della cantante lirica Kozeta Hajdini, non usa mezze parole: “Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile”. Secondo la giovane le accuse lanciate dalla sorella “sono completamente fuori misura”. Ha poi affermato di non aver ancora parlato con lei: “No, non le ho telefonato e nemmeno lei ha cercato me. Neppure mi ha chiamato per sapere come stesse papà, perché io ero e sono, la più informata”. Alba ha spiegato di essere stata “più di sei volte a Roma per restare con lui. Ho preso un appartamento in affitto, vicino al Gemelli, per stargli vicino più possibile”.

Del matrimonio annunciato tra papà Vittorio e Sabrina Colle, Alba dice di esserne contenta: “Anzi, doveva sposarla prima. Sabrina è stata con lui giorno e notte in ospedale. Non l’ha mai lasciato in tutti questi mesi. Ed era proprio papà che la cercava, che la voleva al suo fianco in ogni istante”. Secondo la 26enne “non hanno deciso gli altri per lui”.

Alba ha anche raccontato che sente spesso suo padre anche se non lo vede da due mesi. L’occasione per incontrarlo di nuovo ci sarà ad ottobre e più precisamente il 28, quando si terrà l’udienza sulla causa civile intentata da Evelina. La 26enne ha affermato che quella sarà l’occasione giusta “per comunicare tra noi e con papà. Spero in un accordo”. La giovane ha speso altre parole di elogio per il padre spiegando che lui “ha sempre sostenuto noi figli, regolarmente. È molto affettuoso”. Alba però un dubbio lo ha. Ma riguarda la sorella che forse ha subito “pressioni esterne”.

La madre Kozeta ha confermato: “Vittorio ha avuto una vita straordinaria, con tanti amici. Ma anche tanti nemici. Sono state dette, su di lui, tante cose non vere, infamanti. La depressione ne è stata una diretta conseguenza”. La donna è rimasta in ottimi rapporti con Vittorio: “Quando l’ho visto in ospedale, era magrissimo. Mangiava poco o nulla. Gli è stato vicino anche la sorella Elisabetta, che per questo ha lasciato il lavoro. Oggi è rinato”.