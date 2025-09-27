La figlia di Gisèle Pelicot: "Non parlo più con mia madre, mi ha abbandonato"

Foto: La Presse

Alice Antico 27 settembre 2025 a

a

a

Dietro il clamore internazionale del processo di Avignone, che ha condannato Dominique Pelicot a 20 anni per aver drogato e violentato la moglie Gisèle per un decennio, emerge con drammatica lucidità la voce di Caroline Darian, figlia dell'uomo e vittima a sua volta. Oggi madre e stimata responsabile della comunicazione a Parigi, Darian rompe il silenzio sulla ferita più profonda: il trauma subito e il presunto tradimento in aula della madre, Gisèle Pelicot. Pur essendo la principale vittima del marito, la madre ha scelto di non rispondere alle domande del tribunale sulle violenze subite dalla figlia. Un gesto che Caroline definisce "il momento di non ritorno", sancendo una frattura emotiva e relazionale definitiva. La donna, in un'intervista al "Corriere della Sera", rivela che i rapporti con la madre sono definitivamente interrotti: "Non esistono. Non ho più alcuna relazione con mia madre. Lei vive la sua nuova vita, e io continuo la mia". Per Darian, il processo, pur storico e di risonanza mondiale, ha tracciato solo un perimetro limitato della verità. La sua prospettiva è agghiacciante: per lei, Dominique Pelicot è molto più che un marito violento. "Dominique Pelicot ha concluso la sua carriera criminale drogando sua moglie per 10 anni, ma non ha cominciato con Gisèle. È coinvolto in crimini cominciati negli anni 80-90, è forse un serial killer oltre che un predatore.

Ma ci si è occupati solo di Gisèle" ha dichiarato la figlia, sollevando il sospetto sulla portata decennale dei crimini paterni. Il suo risentimento affonda le radici nella sensazione che la madre cerchi ancora di giustificare o proteggere l'uomo: "Credo che cerchi ancora di trovargli delle circostanze attenuanti", nonostante le prove inconfutabili esistenti, incluse foto che ritraggono Caroline Darian priva di sensi e seminuda. La sua lotta ora è per una giustizia completa: "Spero in un nuovo processo che chiarisca quello che è successo a me. Dominique ha 72 anni, è stato condannato a 20 ma tra riduzioni varie tra 6-7 anni potrebbe uscire. E ricominciare." L'ombra di un predatore seriale, unita al timore di una rapida scarcerazione, spinge Caroline Darian a chiedere ulteriori indagini per far luce sui decenni di violenza che si teme abbiano caratterizzato la vita di Dominique Pelicot.