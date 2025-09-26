Chi è l'ex Mario Venditti, da Garlasco al Casinò di Campione d'Italia

Foto: Ansa

Tommaso Manni 26 settembre 2025

Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione dalla Procura di Brescia per il caso Garlasco, il delitto che nel 2007 costò la vita a Chiara Poggi. L' ultima accusa, infatti, è aver ricevuto denaro per orientare l'esito del procedimento. Il togato, oggi, ricopre l'incarico di presidente del Casinò di Campione d'Italia, posizione assunta al pensionamento. La sua carriera, dalle aule giudiziarie alla guida di una delle case da gioco più note dello stivale, è la fotografia del personaggio di cui si discute.

La carriera

Nato in Campania, precisamente, a Benevento nel 1953, il magistrato ha ricoperto ruoli cruciali nella giustizia. Dopo gli inizi, infatti, ha operato presso la Direzione distrettuale antimafia, con incarichi a Milano e Reggio Calabria. Nel 2010, poi, ha assunto la funzione di procuratore aggiunto a Pavia che lo portato spesso sotto i riflettori dell'opinione pubblica nazionale. Basti pensare al sequestro del piccolo Eitan e i vari fascicoli su appalti e PA. Nel luglio 2023 ha smesso la propria attività giudiziaria, lasciando la magistratura con oltre quarant'anni di servizio.

Le perquisizioni

Secondo i magistrati lombardi, Venditti avrebbe ricevuto soldi per favorire l'archiviazione delle indagini a carico di Sempio. Le odierne perquisizioni hanno riguardato sia le dimore dell'ex procuratore a Pavia, Genova e Campione, che quelle dei familiari e di due ex agenti. Gli inquirenti fanno riferimento a un appunto ritrovato nell'abitazione di Sempio, in cui appare "Venditti / gip archivia X 20-30 euro", interpretato come indizio di un pagamento illecito. A sostegno delle accuse vi sarebbero, poi, delle movimentazioni bancarie per oltre 40mila euro.

I precedenti

Altro caso alla ribalta delle cronache il procedimento per l'omicidio avvenuto a Voghera nel luglio 2021, quando l'allora amministratore Massimo Adriatici sparò e uccise il marocchino Youns El Boussetaoui nel corso di uno scontro in strada. Nel corso del processo, infatti, emersero conversazioni tra l'imputato e alcuni togati, fra cui il Venditti, che in quel periodo era procuratore aggiunto.

La difesa

Venditti, mediante il suo ha avvocato, sostiene di aver operato sempre nel rispetto della legge e che ogni sua sua decisione si sia sempre basata su valutazioni giuridiche. Dopo il pensionamento, l'ex procuratore è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d'Italia, funzione che ricopre tuttora.