Ndrangheta, maxi-operazione contro la cosca Piromalli. Arrestato il superboss “Facciazza"

Dalle prime ore della mattinata odierna, il raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della 'ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell'intera organizzazione, della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.

Nell'operazione dei carabinieri del Ros è stato arrestato, tra gli altri, anche il boss Pino Piromalli. Il ruolo di Piromalli, storico boss detto 'Facciazza', è proprio al centro delle indagini dell'operazione 'Res Tauro’. Come emerso dalle indagini dei carabinieri, l'80enne boss, riconquistata la libertà dopo ventidue anni di detenzione, aveva fin da subito compreso che doveva avviare un'opera di restauro della cosca con un progetto di recupero delle vecchie regole di 'ndrangheta ed assumendo la posizione di comando.