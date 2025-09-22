Piantedosi: "Più di 50 feriti tra forze di polizia. Isolare i violenti"

Foto: La Presse

Tommaso Manni 22 settembre 2025

"In Italia contiamo più di 50 feriti tra le forze di Polizia e ci sono delle persone fermate: credo che sia la solita riproposizione, che temevo, delle solite frange all'interno di queste manifestazioni che strumentalizzano tutto pur di compiere azioni violente nei confronti della Polizia". Così, a Trieste, a margine della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in merito ai disordini registrati nel corso di alcune manifestazioni pro Palestina. "I manifestanti, che hanno il diritto di manifestare, devono fare opera di assoluto allontanamento di queste frange, che sono di sicuro minoritarie, ma che hanno un peso importante", aggiunge Piantedosi.