Terremoto, in Umbria torna la paura. Scossa a Massa Martana: "Sono tutti in strada"

Foto: Ingv

Pina Sereni 21 settembre 2025 a

Torna la paura del terremoto in Umbria, un timore con cuigli abitanti delle regioni del centro Italia convivono da anni, dai disastri de L'Aquila, di Amatrice, di questi stessi territori. Una scossa di terremoto, intorno alle 23,11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). Lo riporta il sito di Ingv. I vigili del fuoco riferiscono che al momento non risultano danni. "Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini", scrive sui social la presidente della Regione, Stefania Proietti, ribadendo che "al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni". La Protezione Civile Regionale attraverso la Sala Operativa Regionale ha contattato i Comuni di Massa Marta, Giano dell'Umbria, Todi, Gualdo Cattaneo i quali stanno tutti effettuando sopralluoghi sui propri territori, in coordinamento con il comando Regionale dei Vigili del fuoco e con la Sala Italia del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Il sindaco di Massa Martana, Francesco Federici, ha spiegato all'Ansa che "la scossa è stata molto forte e al momento gran parte del paese è in strada, spaventata", riporta il Corriere. A una prima valutazione, afferma il primo cittadino, risultano due edifici lievemente danneggiati.