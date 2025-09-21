Meteo, pioggia e temperature a picco. Sottocorona: ecco l'autunno. Il giorno della svolta

Foto: La7

Pina Sereni 21 settembre 2025 a

a

a

Cambia il tempo in Italia. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di domenica 21 settembre per La7 osserva che l'alta pressione che sale dalle Azzorre spinge pe perturbazioni verso di noi determinando un brusco cambio di rotta. Una configurazione "non particolarmente favorevole per l'Italia, a meno che non siate amanti o abbiate bisogno di pioggia", osserva il meteorologo.

Domenica 21 settembre "non cambia molto per quello che riguarda il sud, il centro, il nord-est. Compaiono delle nuvole, qualche debole pioggia e le zone di nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Piemonte, Valle d'Aosta, cominciano ad avere qualche precipitazione più intensa", spiega Sottocorona. Lunedì 22 settembre "entra la perturbazione", sfferma l'esperto di La7 nel corso di Omnibus, "si fa sentire abbastanza sulle zone di nord-ovest, meno sul resto del paese". Insomma, il tempo cambia ma non con la stessa velocità. "Nella giornata di martedì questo maltempo prende tutto il nord, tutto il centro, e si affaccia al sud", annuncia Sottocorona.

Arriva l'aria fredda sull'Italia, cambio drastico in vista? Sottocorona: gli effetti sulle temperature

La situazione delle temperature massime è significativa: sono ancora relativamente elevate al centro e al sud, ma al nord già si comincia a vedere un calo. La tendenza nelle prossime 24 ore vede poche variazioni al sud, diminuzioni la centro e al nord e un crollo deciso sulle zone di nord ovest: "6, 7, 8 gradi, addirittura zone con 10-12 gradi in meno", spiega Sottocorona che parla di "calo esteso" e di un autunno che dimostra di esserci.