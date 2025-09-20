Porte aperte per visitare gli impianti nucleari Sogin e Nucleco nel centro ricerche Casaccia di Roma

Foto: Sogin

Ci si può iscrivere sul sito Sogin.it entro lunedì 22 settembre.

Leonardo Ventura 20 settembre 2025 a

a

a

C'è ancora tempo fino a lunedì 22 settembre per iscriversi su www.sogin.it e visitare, venerdì 26 settembre, gli impianti nucleari Sogin e Nucleco presenti nel centro ricerche Casaccia di Roma. L’evento è realizzato in occasione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo scientifico e far conoscere il lavoro che il Gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.

Sono previsti due percorsi di visita, ciascuno della durata di circa un’ora. Il tour Sogin si svolge all’interno delle celle calde dell’impianto Opec-1, nel quale furono svolte le prime attività di ricerca italiane sugli elementi di combustibile nucleare, dove si potranno vedere alcune attrezzature utilizzate nel decommissioning; il tour nei laboratori e impianti della controllata Nucleco, dove vengono gestiti i rifiuti radioattivi prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari italiani e dalle attività svolte ogni giorno nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca.

I tour di visita accoglieranno complessivamente 200 persone. Per partecipare è necessario iscriversi su www.sogin.it entro lunedì 22 settembre e fino ad esaurimento posti. Per consentire la più ampia partecipazione, è possibile prenotarsi a un solo percorso, scegliendo uno dei turni programmati fra le 16.00 e le 20.30, inserendo i propri dati personali e copia del documento di identità. Al tour Nucleco potranno accedere, se accompagnati, anche i minori dai cinque anni in su.

Nel corso degli eventi per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, venerdì 26 e sabato 27 settembre, Sogin sarà presente con uno spazio espositivo anche al NET Village presso la Città dell’Altra Economia a Roma, nell’ambito del progetto NET – Science Togheter, promosso dalla Commissione Europea, a cui la Società aderisce insieme ai principali Enti pubblici di ricerca e alcune Università per avvicinare i cittadini alla scienza in un contesto informale.