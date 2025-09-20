Omicidio Cecchettin, Turetta pronto a intraprendere un percorso di giustizia riparativa in vista del processo d'Appello

Foto: Ansa

Alice Antico 20 settembre 2025 a

Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, potrebbe intraprendere un percorso di giustizia riparativa in vista del processo d’Appello. Non si tratta di un’alternativa alla pena, ma di un cammino parallelo introdotto dalla riforma Cartabia nel 2022, che prevede l’incontro tra autore del reato e vittima (o familiari) con l’aiuto di un mediatore. L’obiettivo è riconoscere il danno causato e favorire un percorso di ascolto e responsabilità.

Il giovane padovano, detenuto dal novembre 2023, avrebbe deciso di chiedere l’accesso a questo percorso solo nel caso di un consenso preventivo da parte di Gino Cecchettin, padre di Giulia. Ed è proprio dalle parole di quest’ultimo che sarebbe nata l’idea. Dopo la condanna di primo grado, infatti, Gino Cecchettin aveva aperto uno spiraglio: "Ci vorrà del tempo ma potrebbe essere una tappa, nel momento in cui il percorso verrà fatto da entrambi, nel modo giusto. Ci deve essere un perdono sincero e un percorso riabilitativo di un certo tipo ma non lo escludo".

Anche di fronte alla notizia della recente aggressione subita in carcere da Turetta – colpito con un pugno da un altro detenuto della sezione in cui era stato trasferito – il padre della vittima ha mantenuto un atteggiamento coerente con la sua visione: "Non mi fa sentire felice il fatto che sia stato aggredito perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare... condanno questo atto, noi ci muoviamo in senso opposto".

Tuttavia, anche se Gino Cecchettin ha confermato di credere nella giustizia riparativa, ha anche affermato: "da Filippo Turetta non ho mai ricevuto scuse".

Il nuovo capitolo della vicenda si aprirà il prossimo 14 novembre, quando la Corte d’Appello sarà chiamata a riesaminare il caso. Nel frattempo, resta da capire se davvero potrà esserci un incontro tra il padre della vittima e l’assassino di sua figlia.