Dress code a scuola, spuntano i depliant su cosa indossare tra i banchi

Gonne sotto il ginocchio, addome scoperto e zeppe finiscono nel mirino dei dirigenti scolastici

Gonne sotto il ginocchio, addome scoperto, tacchi a spillo e zeppe. Suona la campanella e i dirigenti scolastici lanciano dei veri e propri vademecum per dire agli studenti come vestirsi tra i banchi. Lo fa un istituto su cinque.

Per una rilevazione, realizzata da Skuola.net, su un campione di quasi 3mila studenti, 3 allievi su 10 devono badare a cosa avere nell’armadio per non essere richiamati dal docente di turno o meglio per non incorrere in onerose sanzioni. Otre metà della popolazione studentesca è stata richiamata per non essersi “adeguata” al contesto. Soltanto 1 su 5 avrebbe, infatti, un outfit adeguato.

A finire nel mirino soprattutto le adolescenti. Tra le contestazioni più diffuse ci sono quelle legate a scollature troppo evidenti o peggio a jeans e pantaloni strappati. Richiami anche per chi vuole imitare i rapper del momento e, dunque, indossa cappucci mentre i prof spiegano. Ci sono addirittura alcuni presidi che chiedono alle discenti di non distrarre i colleghi uomini.

Anche per loro, però, esistono divieti o meglio codici che non possono essere violati per alcuna ragione al mondo, soprattutto per quanto riguarda le barbe, che non possono essere incolte o avere disegni stravaganti. Attenzione, infine, agli accessori. Più di qualche scuola mette al bando le unghie lunghe e finte o un numero eccessivo di piercing e orecchini.