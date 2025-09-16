Social vietati ai minori di 16 anni, la proposta del Comune di Roma

Gianni Di Capua 16 settembre 2025 a

Social vietati ai minori di 16 anni. È la proposta dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. La sfida dell’esponente dell’esecutivo Gualtieri è riportare le nuove generazioni a socializzare e non chiudersi più nell’isolamento delle nuove tecnologie. «Ho in mente – spiega – una proposta di legge d’iniziativa popolare». L’obiettivo è quello di emulare quanto già avviene in Australia, dove appunto è stata presentata una proposta del genere per favorire la pratica sportiva.

L’iniziativa, promossa dalla città eterna, infatti, ha come scopo quello di promuovere lo sport tra le nuove generazioni, ormai diventato un lusso per pochi. «Se una scuola calcio nelle grandi città – ribadisce - costa dai 500 ai 1200 euro l’anno, fare calcio è diventato un privilegio». Motivo per cui l’Amministrazione Comunale ha dato voucher sportivi da 500 euro a oltre 10 mila ragazzi con una famiglia con Isee fino a 40 mila euro. Un’iniziativa che già ha avuto oltre 10 mila richieste. Si tratta per Onorato di garantire un diritto, stabilito dalla Costituzione.