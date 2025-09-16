Con la Nave Amerigo Vespucci l'Italia nel mondo: orgoglio tricolore

Foto: M.M.

Marco Zonetti 16 settembre 2025

Il Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo è stato scenario di un evento sensazionale e dall'organizzazione impeccabile: la presentazione da parte del Ministro della Difesa Guido Crosetto dei risultati complessivi e dell’analisi di impatto del progetto “Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci - Villaggio Italia e Villaggio IN Italia 2023 – 2025”. Progetto ideato dal Ministro e sostenuto dalla Difesa e da 12 Ministeri, oltre che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Con il Tour Mondiale Vespucci abbiamo compiuto un viaggio unico» ha illustrato Crosetto; «abbiamo portato l’Italia nel mondo a bordo di un’ambasciata d’eccezione, orgoglio della nostra Marina Militare e della Difesa. Ogni approdo è stato un’occasione per raccontare chi siamo: arte, cultura, storia, moda, design, inclusione: eccellenze che uniscono la forza del nostro passato alla spinta verso il futuro. Il Tour Vespucci ha dimostrato come il nostro patrimonio, antico e contemporaneo, può diventare leva per costruire il domani». E ancora: «Le Forze Armate hanno dimostrato ancora una volta capacità di collaborare al servizio di un obiettivo comune, rappresentando l’Italia con professionalità, passione e orgoglio. Un patrimonio per il Paese, una risorsa per la pace e per il futuro».

«Il vascello più bello del mondo ha solcato i mari portando con se l’Italia e mettendola in mostra» ha commentato in un videomessaggio il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. «Ed è stato un successo straordinario». Per il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: «Abbiamo voluto offrire opportunità e mettere in risalto il valore di ogni persona. Il Vespucci porta nel mondo e in Italia un messaggio straordinario di identità e appartenenza. Una delle eccellenze più grandi del nostro Paese, oltre al Made in Italy, è sicuramente l’inclusione, l’accoglienza, lo stare con le persone umanamente e con il cuore, e volevamo dimostrarlo.»

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano ha sottolineato che: «Dall’impresa del Vespucci possiamo trarre tre preziose lezioni: che l’Italia fuori dai suoi confini è considerata con attenzione, curiosità, ammirazione; che si vince solo se si gioca uniti; che le imprese più proibitive riescono non per il genio estemporaneo di un manipolo di uomini, ma in virtù di un dialogo appassionato con la tradizione, con chi ci ha preceduto e che, seppure non più presente fisicamente, ha messo a disposizione risorse fondamentali per tentare cose nuove. Sono lezioni di cui il sistema-Italia deve fare tesoro».

«Il Tour ha portato risultati importanti ma possiamo e dobbiamo andare oltre» ha esortato il Viceministro per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini. «Nave Vespucci deve diventare stabilmente strumento di comunicazione del Paese, sinonimo dell'Italia, un brand sempre più conosciuto nel mondo che ci permetterà di realizzare un unicum nella competizione tra narrazioni globali»

L’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ha annunciato che «La campagna “Giro del Mondo” di nave Amerigo Vespucci è stata un evento straordinario. Il Vespucci ha svolto pienamente il suo ruolo di nave scuola unitamente ai compiti tradizionali della Marina, tra i quali spicca la “naval diplomacy”; e in questo ruolo nave Vespucci rappresenta un'eccellenza.»

Grande soddisfazione anche da parte di Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa che valorizza gli asset delle Forze Armate e che ha realizzato e supportato tutte le fasi dell'iniziativa. La quale «ha prodotto, certificati, risultati mediatici, social ed economici oltre ogni più lungimirante aspettativa».

Simone Mazzarelli, Amministratore Delegato di Ninetynine, agenzia specializzata nella governance di progetti strategici, ha voluto ricordare che «Dietro a ogni trionfo ci sono persone, e il nostro team, composto da oltre 1.000 professionisti straordinari, ha dimostrato con dedizione e passione di cos'è capace l'Italia quando agisce come una squadra coesa».

Degna di nota l'edizione speciale della rivista Notiziario della Marina diretta dal capitano di fregata Alessandro Busonero, che ha voluto raccontare l'exploit del Vespucci con un «giro del mondo in ottanta pagine» arricchito dalle foto di Maurizio Lapera e dalle testimonianze di vari protagonisti della meravigliosa avventura.