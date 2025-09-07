Torino, se il "salotto" cittadino di piazza Castello diventa Piazza Palestina

07 settembre 2025 a

a

a

Piazza Castello, “salotto” aulico nel cuore di Torino si è trasformata da diversi giorni in “Piazza Palestina”. Così la definiscono nelle loro locandine sui social le varie sigle Pro Pal che l’hanno “occupata”. Davanti a Palazzo Madama e Palazzo reale, si direbbe con l’assenso del Comune che lo consente (e che ieri ha partecipato alla manifestazione torinese pro Flotilla indetta da Cgil), spiccano le tende degli attivisti, una maxi bandiera palestinese sul selciato e gli striscioni con le scritte “boicotta il genocidio” e “Free Palestine from the river to the sea”.

Il video della marina israeliana che terrorizza la "flotilla" ProGaza

Tra le richieste avanzate dagli attivisti: stop alla vendita di armi e sanzioni economiche contro il governo israeliano. Non pervenuti la richiesta ad Hamas di liberare gli ostaggi israeliani e il ricordo del 7 Ottobre.