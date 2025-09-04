Csm, Pasquale D'Ascola è il nuovo presidente della Cassazione. Il plenum si spacca

04 settembre 2025 a

Il plenum straordinario del Csm, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha eletto nuovo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D'Ascola, primo presidente aggiunto. Succede a Margherita Cassano che il 9 settembre andrà in pensione. A lui sono andati 14 voti dei consiglieri contro i 13 ottenuti da Stefano Mogini, l'altro candidato, segretario generale della corte di Cassazione. D'Ascola vince dunque per un voto. Gli astenuti sono stati cinque.

Nato a Reggio Calabria, è stato pretore a Verona e poi giudice presso il Tribunale di Verona. Dal 2007 all'Ufficio del Massimario a Roma e poi consigliere della Seconda sezione civile della Cassazione e componente delle Sezioni uniti civili. D'Ascola è stato anche membro del Comitato scientifico del Csm. D'Ascola, 67 anni, è vicino alla corrente progressista di Area. Nel 2018 è stato nominato presidente della seconda sezione civile della Cassazione. "Con questa ripresa dei lavori si apre l'ultima fase dell'attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni. Auspico come sempre che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni. Siamo tutti consapevoli che queste devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziali divisioni di parte", le parole presidente della Repubblica Mattarella, al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura.