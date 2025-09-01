Campi Flegrei, torna la paura: "Sciame sismico in corso", la scossa più forte

01 settembre 2025 a

Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all'1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, alle 4.55, di magnitudo 4. Non si segnalano danni, né feriti mentre prosegue il monitoraggio da parte del del Centro Coordinamento dei Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal pomeriggio di ieri nell'area dei Campi Flegrei.

Lo sciame sismico - Così come riferito dall'Osservatorio Vesuviano, si è registrata una scossa tellurica di magnitudo 4.0 alle 4.55 di stamani, preceduta da altri eventi minori. Sono in corso, si legge in una nota della prefettura di Napoli, i consueti accertamenti, da parte di tutti i soggetti istituzionali preposti, per verificare e intercettare eventuali criticità. Il sisma ha avuto epicentro a Pozzuoli, vicino corso Terracciano. L'ipocentro è risultato a meno di un chilometro di profondità. "Da ieri - scrive su Facebook il primo cittadino di Pozzuoli, Gigi Manzoni - è in corso uno sciame sismico molto intenso. Ho disposto l'immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile per monitorare il territorio e verificare eventuali criticità. Al momento non risultano danni a persone o cose. Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con EAV per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità. La situazione è sotto controllo e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza".

Chiusure e controlli - In conseguenza della scossa e dello sciame sismico in corso, in attuazione dei protocolli per la sicurezza, i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico. Lo rende noto l Parco Archeologico Campi Flegrei. Intanto è in corso una verifica dei vigili del fuoco su un edificio a Pozzuoli