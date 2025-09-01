Le Figaro, 94% dei francesi favorevole a stop ai cellulari alle scuole superiori. Anche in Francia vince la linea Valditara

01 settembre 2025 a

Le Figaro ha pubblicato ieri i dati di un sondaggio secondo cui il 94,2% dei cittadini francesi si è dichiarato favorevole a estendere anche alle scuole superiori il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, misura già in vigore nei collèges. Il dato, emerso da un totale di 13.808 votanti, segnala un consenso netto dell'opinione pubblica francese. Una posizione che coincide con quella disposta dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha esteso il divieto dei cellulari a tutte le scuole a partire dall'anno scolastico 2025/26.

