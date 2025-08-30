Omicidio Tommaso Onofri, torna libero Raimondi. L'amarezza della mamma: “Per noi condanna a vita”

30 agosto 2025 a

È libero Salvatore Raimondi, condannato per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo che il 2 marzo 2006 fu portato via dalla casa di Casalbaroncolo (in provincia di Parma) mentre era a cena con la famiglia. A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma spiegando che "grazie agli sconti previsti dalla legge, ha già finito di scontare i vent'anni di carcere che gli erano stati inflitti per il rapimento del bimbo di 18 mesi. Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio". Il piccolo Tommaso fu poi ritrovato senza vita l'1 aprile 2006. La Gazzetta di Parma ricorda che fu proprio Raimondi a sfilare Tommy "dal seggiolone nella casa di Casalbaroncolo lasciando l'impronta decisiva sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia. Ma fu anche l'uomo della svolta, un mese dopo, il primo a confessare che erano stato lui e Alessi, con la complicità di Antonella Conserva, a organizzare il sequestro di Tommaso Onofri. E a rivelare l'orrore, perché il bambino, 18 mesi ancora da compiere, era stato ucciso. Raccontò che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanghetta e a soffocarlo in via del Traglione, quando lui se ne era già andato".

Conserva venne condannata a 24 anni con l'accusa di sequestro e morte del piccolo Tommy quale conseguenza non voluta mentre la condanna più pesante, all'ergastolo, fu per Mario Alessio. È il 2 marzo 2006 quando il bambino viene sfilato dal seggiolone dopo l'irruzione dei rapitori mentre è a cena con la famiglia. L'1 aprile 2006 Tommaso viene ritrovato sepolto nel boschetto di via del Traglione e la sera stessa scattano gli arresti.

"Raimondi libero? Prima o poi me l'aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre”, la reazione di Paola Pellinghelli, la mamma del piccolo Tommaso Onofri. ”Vado avanti giorno dopo giorno, come posso, e ogni tanto mi chiedo come ho fatto. A nessuno dei tre auguro del male, se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono", sottolinea la mamma del bambino. "Non si permettano di venirmi a cercare - dice -. Se fossi in loro, non riuscirei a vivere con il peso di ciò che hanno fatto, ma non credo siano pentiti". "Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile", conclude.