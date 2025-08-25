Sardegna, Villa Certosa vicina alla vendita. Chi è l'acquirente della storica residenza estiva di Berlusconi

25 agosto 2025 a

Villa Certosa, la sontuosa residenza estiva di Silvio Berlusconi affacciata sul golfo di Porto Rotondo, sarebbe vicina a cambiare proprietario. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la trattativa per la cessione dell’immobile, esteso su 4.500 metri quadrati e circondato da un parco di 120 ettari, sarebbe alle battute conclusive. L’interesse principale arriverebbe da un facoltoso arabo, intenzionato a portare avanti un’operazione dal valore stimato tra i 260 e i 500 milioni di euro.

La villa, situata a Punta Lada e composta da 126 stanze, è da sempre considerata un simbolo del potere e della mondanità del fondatore di Forza Italia e Mediaset. Nel corso degli anni ha ospitato leader internazionali come George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin, diventando teatro di incontri riservati e scenario di racconti di eventi. Dopo la morte del Cavaliere, la dimora è rimasta al centro dell’attenzione non solo mediatica ma anche del mercato immobiliare di lusso, con diverse manifestazioni di interesse. Tra queste, lo scorso anno, quelle attribuite al sultano del Brunei Hassanal Bolkiah e al gruppo alberghiero Four Seasons, che però aveva prontamente smentito.

Al momento, nulla sarebbe ancora definito: il cosiddetto closing della trattativa, infatti, non risulterebbe già imminente. Gli eredi di Berlusconi non sembrano avere fretta di separarsi da quello che per decenni è stato il rifugio più amato dall’ex presidente del Consiglio. La villa rappresenta infatti non solo un bene di enorme valore economico, ma anche un luogo carico di ricordi familiari e politici. Se la cessione dovesse concretizzarsi, Villa Certosa entrerebbe a far parte di un ristretto club di dimore simbolo della Costa Smeralda passate in mani straniere.